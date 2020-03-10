В березні у платіжках на киян чекає новинка



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У платіжки будуть внесені зміни у блок з нарахуваннями за тепло і гарячу воду

Для зручності киян єдиний рахунок-повідомлення в березні міститиме нарахування за гаряче водопостачання та опалення у повному обсязі, а сума перерахунку за коефіцієнтом газу буде відображена у колонці «перерахунок». Про це сьогодні під час пресбрифінгу повідомив генеральний директор «Центру комунального сервісу» (ЦКС) Андрій Щербина.

Він зауважив, що, починаючи з березня, при формуванні рахунків-повідомлень будуть внесені зміни у блок з нарахуваннями КП «Київтеплоенерго», а саме:

у колонці «нараховано» буде відображена 100% сума нарахування за послуги з опалення та гарячого водопостачання;

проте у колонці «перерахунок» буде зазначено суму «знижки» у зв’язку із зміною ціни на природний газ.

«Також окремим рядком на лицьовій стороні рахунку-повідомлення у блоці «Київтеплоенерго» зазначені суми перерахунку за відповідними коефіцієнтами, які застосовані в поточному розрахунковому періоді, а саме: за послугу з опалення – 0,74, за послугу ГВП – 0,76. У відсотках – кияни заощадили за лютий на опаленні 26%, а на ГВП – 24%», – сказав Щербина.

Керівник ЦКС ще додав, що отримати консультацію за принципом «єдиного вікна» можна у 38 сервісних центрах ЦКС, за телефоном саll-центру: 247-40-40 та за допомогою сайту «Центру комунального сервісу», зокрема, «Дистанційного обслуговування».

Раніше повідомлялося, що нарахування за тепло і гарячу воду у лютому для киян зменшені: на 26% - за централізоване опалення і на 24% - за гарячу воду.