На українців чекає комунальний переворот



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Що буде у платіжках залежить від форми управління будинком

Кількість комунальних платіжок може значно зрости

До 1 травня мешканці усіх багатоквартирних будинків мають вирішити, хто і за яку ціну дбатиме про будинок. І скільки тепер платіжок доведеться сплатити.

Комунальний переворот відчують на собі абсолютно усі, хто живе у багатоквартирних будинках. Платіжок стане більше. У наших платіжках від 7 до 10 комунальних послуг, а в червні з'явиться ще 12. Наприклад, платіж за холодну воду розділять на чотири - власне, холодна вода, абонентська плата (тобто платіжка за те, що вам надрукували і надіслали платіжку), за повірку лічильника і окремо за його обслуговування. Те саме стосується гарячої води та опалення.

Чи це буде в одній платіжці окремими рядками чи взагалі різними квитанціями, остаточно ще не вирішено. Але рахувати послуги окремо будуть уже від 1 травня цього року.

«Для кожного будинку тепер буде розрахована індивідуальна вартість. І залежно від її розміру навантаження буде різним. Як це буде, ми побачимо в червні або липні», - зазначив радник заступника голови КМДА Олексій Тихонов.

Що буде у платіжках, а що ні, залежить ще й від форми управління будинком. Тобто, хто його обслуговуватиме. Із цим теж треба визначитися до 1 травня.

«Якщо до 1 травня нічого не зробити, або до наступного опалювального сезону нічого не зробити, то наступної зими можна залишитися без тепла. Доведеться самим готувати будинок до зими, самим обслуговувати свої мережі. І самим реагувати на аварійні ситуації. Тому що ніхто не буде зобов’язаний їх обслуговувати», - пояснює юристка з питань управління житлом Марія Осипчук.

Виходить, що послугу забезпечено до будинку. А от чи дійде вода, світло, тепло до квартири – це вже головний біль самих жителів. Квартира – це не єдина ваша власність. Сходи, коридори, освітлення в них, дахи та підвали, а також ліфти – це все належить мешканцям будинку

Варіантів три. Перший – укласти індивідуальний договір. Його підписують власники квартири і монополісти. Вони надають послугу, вони ж і зобов’язані відповідати за стан внутрішньобудинкових мереж. Але ціна монополіста буде ринкова.

Другий варіант - колективний договір. Його підписує весь будинок, за яким визначається людина або компанія, яка буде обслуговувати будинок. «Коли укладаємо цей договір, ми на своїх зборах визначаємо, хто від нашого імені буде цей договір укладати. Саме ця особа, яка цей договір укладає, буде виставляти нам платіжки, стежити за тим, як ми платимо, і надавати надавачу комунальних послуг інформацію про боржників», - каже юристка.

Третій варіант - статус колективного споживача. Він підходить лише для ОСББ. У цьому будинку все вирішать на зборах.

Джерело: ТСН