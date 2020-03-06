У Кличка порадили киянам подавати заявки на відключення тепла



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Тепла зима і рання весна дають змогу киянам економити енергоресурси і кошти

У Києві мешканці багатоквартирних будинків можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, прийнявши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах. Рішення повинні підтримати не менш як 75% мешканців, а протокол зборів необхідно направити до теплопостачальної організації – КП «Київтеплоенерго», ТОВ «Євро-Реконструкція» або іншої. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що чинне законодавство дає широкі можливості мешканцям багатоквартирних будинків для прийняття колективних рішень і місцева влада завжди йтиме назустріч людям у їх прагненні ефективно управляти будинком та економити енергоресурси.

«Найголовніше – дійти консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не сплачувати зайвого, ми таку можливість даємо. Ініціативна група у складі не менш як трьох осіб має ініціювати та провести збори. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 75% мешканців (рахується за площею квартир). Якщо одразу всіх сусідів не вдалося зібрати на збори, є механізм письмового доопрацювання – ви обходите сусідів, знайомите із суттю питання і пропонуєте підтримати такий крок. Протокол необхідно направити до теплопостачальної організації», – пояснив Пантелеєв.

Він також зауважив, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» також прагне економити ресурси і поступово здійснює термомодернізацію мереж та обладнання, аби не підвищувати тарифи для споживачів.

Нагадаємо, що згідно з нормами чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

Як повідомлялося, вперше за 140 років спостережень у столиці метеорологічна зима так і не настала, а вже 10 лютого розпочалась метеорологічна весна.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 березня температура повітря у Києві після полудня піднялась до +14,8°С.