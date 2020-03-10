У лютому для киян зменшили тарифи на опалення і гарячу воду



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У платіжці сума знижки зазначена у графі «Перерахунок»

Завдяки газовій «знижці» нарахування за тепло і гарячу воду у лютому для киян зменшені: на 26% - за централізоване опалення і на 24% - за гарячу воду. Про це сьогодні на пресбрифінгу повідомив Костянтин Лопатін, директор структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго».

У паперовій платіжці за лютий, яка надійде киянам цього тижня, сума знижки зазначена у графі «Перерахунок». Загалом у Києві перерахунок у лютому за спожиті послуги перевищив 414 млн грн.

«У лютому в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії становить 1224,26 грн — замість встановленої тарифом вартості 1654,41 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 кв. м складає 24,34 грн/кв. м (з урахуванням температурного коефіцієнту та газової «знижки») при нормативному тарифі 38,5 грн/кв. м. Вартість 1 куб. м гарячої води також зменшилась приблизно на 23 грн», — розповів Лопатін.

Він зазначив, що перерахунок вартості послуг став можливим після появи в правовому полі механізму, який дозволяє теплопостачальним компаніям враховувати актуальну ціну газу при нарахуванні за послуги. Цей механізм передбачений постановою Кабміну № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», прийнятою 24 грудня 2019 року.





Нагадаємо, вартість природного газу в тарифі на опалення та гарячу воду складає майже 80%. Раніше ціна газу визначалась перед опалювальним сезоном для усіх теплових компаній, а починаючи з грудня 2019 року кияни отримують знижку за опалення і гарячу воду у відповідності з актуальною ціною газу в розрахунковому періоді.

Як повідомлялося, цього тижня у Києві очікується суттєве зменшення температури повітря, тому рішення щодо завершення опалювального сезону у столиці поки не ухвалено.