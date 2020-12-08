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    В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка

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    В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка - В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
    В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка

    Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт у ході якого один з них вдарив свого опонента ножем у живіт

    У центрі Києва, поблизу із входом до станції метро «Майдан Незалежності» сталася бійка. Один з її учасників отримав ножове поранення в живіт, від якого помер.

    Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Зазначається, що нападник втік з місця події. За інформацією журналістів, підозрюваного звати Віктор. Він середньої тілобудови, 165 см зросту, вдягнений у чорні штани, чорну (або чорно–сіру) куртку та чорно–помаранчеву шапку.

    У поліції згодом підтвердили інформацію про вбивство 30-річного чоловіка. Зазначається, що повідомлення про конфлікт до столичної поліції надійшло о 20:10. На місце події були направлені наряди поліції та слідчо-оперативні групи.

    «Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт у ході якого один з них вдарив свого опонента ножем у живіт. Від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці події. Учасників конфлікту встановлено та доставлено до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного», – йдеться у повідомленні.

    За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавленням волі.

    Теги: Київ кримінал метро вбивство
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