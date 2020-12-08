У Києві судитимуть розбійника, що напав на відділення «Укрпошти»

Напад на пошту стався у липні 2020 року

Чоловік відкрив стрілянину у відділенні пошти та забрав із кас гроші

Київська місцева прокуратура №3 скерувала до суду обвинувальний акт відносно 28-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на відділення АТ «Укрпошта».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Злочин стався у липні 2020 року у Деснянському районі столиці. Чоловік у масці, озброївшись предметом, схожим на пістолет, зайшов у приміщення пошти, здійснив постріл у стелю та повідомив про пограбування.

Погрожуючи персоналу зброєю, нападник забрав з кас близько 5 тис. грн та зник з місця вчинення злочину.

Після затримання зловмисника прокурори клопотали про взяття його під варту, проте суд помістив підозрюваного під домашній арешт, звідки він втік і був оголошений у розшук.

У листопаді 2020 року правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Наразі за клопотанням прокурора його взято під варту. Обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями Деснянський районний суд Києва оголосив вирок чоловікові, який намагався пограбувати магазин. Зловмисника засуджено до чотирьох років позбавлення волі.