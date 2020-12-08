Молодик, який у столичній лікарні побив медика, постане перед судом

26-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння поступив до Київської міської клінічної лікарні №17

Чоловік загрожує до трьох років позбавлення волі за побиття лікаря

Київська місцева прокуратура № 6 скерувала до суду обвинувальний акт відносно молодика, який 20 жовтня 2020 року побив лікаря.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 26-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння поступив до Київської міської клінічної лікарні № 17, де його одразу оглянув лікар, та виявивши перелом кінцівки, наклав гіпсову пов’язку.

Після надання медичної допомоги пацієнт заснув. Проте прокинувшись серед ночі, чоловік став нищити все довкола, на що отримав зауваження від чергового лікаря. Однак не бажаючи припиняти своїх дій, чоловік схопив металевий стілець та декілька разів вдарив ним лікаря по голові. Вказаними діями зловмисник завдав потерпілому тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості у вигляді переламів кісток лицьового скелету.

Побиття медпрацівника припинив охоронець муніципальної варти, який наглядав за порядком у лікарні та відразу викликав працівників поліції.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 122 КК України відносно молодика скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомлялося, хворому не сподобались стіни приміщення лікарні, через що він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем.