Перед судом постануть троє киян, що виготовляли та збували амфетамін (фото)

Киянин виготовляв амфетамін за місцем свого проживання

Зловмисники збували амфетамін серед наркозалежних осіб

Київська місцева прокуратура №2 скерувала до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, які виготовляли та збували амфетамін на території столиці в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

До складу вказаної групи входило троє мешканців Києва, один з яких виготовляв амфетамін за місцем свого проживання, а двоє інших здійснювали його роздрібний збут серед наркозалежних.

У ході здійснення контролю за вчиненням злочину проведено чотири оперативні закупки психотропної речовини – амфетамін.

Також під час проведення обшуку за місцем проживання одного з обвинувачених вилучено близько 1,5 кг прекурсорів та обладнання для виготовлення амфетаміну.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 311 та ч. 3 ст. 313 КК України скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.