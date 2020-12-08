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    Перед судом постануть троє киян, що виготовляли та збували амфетамін (фото)

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    Киянин&nbsp;виготовляв амфетамін за місцем свого проживання - Перед судом постануть троє киян, що виготовляли та збували амфетамін (фото)
    Киянин виготовляв амфетамін за місцем свого проживання
    Фото: Київська міська прокуратура

    Зловмисники збували амфетамін серед наркозалежних осіб

    Київська місцева прокуратура №2 скерувала до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, які виготовляли та збували амфетамін на території столиці в особливо великих розмірах.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    До складу вказаної групи входило троє мешканців Києва, один з яких виготовляв амфетамін за місцем свого проживання, а двоє інших здійснювали його роздрібний збут серед наркозалежних.

    У ході здійснення контролю за вчиненням злочину проведено чотири оперативні закупки психотропної речовини – амфетамін.

    Також під час проведення обшуку за місцем проживання одного з обвинувачених вилучено близько 1,5 кг прекурсорів та обладнання для виготовлення амфетаміну.

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    Перед судом постануть троє киян, що виготовляли та збували амфетамін (фото)
    Перед судом постануть троє киян, що виготовляли та збували амфетамін (фото)

    Наразі обвинувальний акт за ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 311 та ч. 3 ст. 313 КК України скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті.

    За вчинене зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал наркотики кияни злочин
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