В елітній Кончі-Заспі ввели карантин через сказ
Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ
У Голосіївському районі Києва, на території мікрорайону Конча-Заспа, обмеженою Столичним шосе та озером Конча, запроваджені карантинні обмеження, пов’язані із виявленням сказу у безпритульної кішки. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.
Загрозливою зоною визначили лісопаркові масиви Голосіївського району, прилеглі до зони карантинних обмежень.
Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ у зоні карантинних обмежень.
Крім того, затверджено План заходів із ліквідації сказу та недопущення розповсюдження захворювання в Києві.
Серед заходів:
- імунізація проти сказу всіх сприйнятливих тварин в зоні карантинних обмежень, у загрозливих зонах – собак і котів,
- клінічний огляд та карантинування тварин, які нанесли покуси людям,
- антирабічна допомога людям, які були покусані тваринами (за показниками),
- заборона виводу (вивозу) собак, котів і диких тварин із території карантинних обмежень,
- заборона проведення виставок та інших видовищних заходів за участю собак та котів у Голосіївському районі,
- дезінфекція місць, де знаходилися хворі тварини і підозрілі на захворювання сказом. Відлов та перевірка безпритульних тварин у зоні карантинних обмежень,
- обстеження території, виявленні трупи з характерними ознаками інфекційних хвороб надсилати для дослідження на сказ.
Як повідомлялося, у Кончі-Заспі зафіксовано випадок сказу у кішки. Безпритульна тварина певний час жила на території будинку відпочинку «Конча-Заспа», розташованого за адресою: Столичне шосе, 24й км. 5 серпня кішка вкусила чоловіка. Нині він отримує антирабічне лікування у одній із столичних лікарень.