  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В елітній Кончі-Заспі ввели карантин через сказ

    • Розсилка
    У Кончі-Заспі жила хвора на сказ кішка - В елітній Кончі-Заспі ввели карантин через сказ
    У Кончі-Заспі жила хвора на сказ кішка
    Фото ілюстративне

    Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ

    У Голосіївському районі Києва, на території мікрорайону Конча-Заспа, обмеженою Столичним шосе та озером Конча, запроваджені карантинні обмеження, пов’язані із виявленням сказу у безпритульної кішки. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

    Загрозливою зоною визначили лісопаркові масиви Голосіївського району, прилеглі до зони карантинних обмежень.

    Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ у зоні карантинних обмежень.

    Крім того, затверджено План заходів із ліквідації сказу та недопущення розповсюдження захворювання в Києві.

    Серед заходів:

    • імунізація проти сказу всіх сприйнятливих тварин в зоні карантинних обмежень, у загрозливих зонах – собак і котів,
    • клінічний огляд та карантинування тварин, які нанесли покуси людям,
    • антирабічна допомога людям, які були покусані тваринами (за показниками),
    • заборона виводу (вивозу) собак, котів і диких тварин із території карантинних обмежень,
    • заборона проведення виставок та інших видовищних заходів за участю собак та котів у Голосіївському районі,
    • дезінфекція місць, де знаходилися хворі тварини і підозрілі на захворювання сказом. Відлов та перевірка безпритульних тварин у зоні карантинних обмежень,
    • обстеження території, виявленні трупи з характерними ознаками інфекційних хвороб надсилати для дослідження на сказ.

    Як повідомлялося, у Кончі-Заспі зафіксовано випадок сказу у кішки. Безпритульна тварина певний час жила на території будинку відпочинку «Конча-Заспа», розташованого за адресою: Столичне шосе, 24й км. 5 серпня кішка вкусила чоловіка. Нині він отримує антирабічне лікування у одній із столичних лікарень.

    Київ тварини сказ карантин дезінфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ