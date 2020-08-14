В елітній Кончі-Заспі ввели карантин через сказ



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У Кончі-Заспі жила хвора на сказ кішка Фото ілюстративне

Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ

У Голосіївському районі Києва, на території мікрорайону Конча-Заспа, обмеженою Столичним шосе та озером Конча, запроваджені карантинні обмеження, пов’язані із виявленням сказу у безпритульної кішки. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Загрозливою зоною визначили лісопаркові масиви Голосіївського району, прилеглі до зони карантинних обмежень.

Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ у зоні карантинних обмежень.

Крім того, затверджено План заходів із ліквідації сказу та недопущення розповсюдження захворювання в Києві.

Серед заходів:

імунізація проти сказу всіх сприйнятливих тварин в зоні карантинних обмежень, у загрозливих зонах – собак і котів,

клінічний огляд та карантинування тварин, які нанесли покуси людям,

антирабічна допомога людям, які були покусані тваринами (за показниками),

заборона виводу (вивозу) собак, котів і диких тварин із території карантинних обмежень,

заборона проведення виставок та інших видовищних заходів за участю собак та котів у Голосіївському районі,

дезінфекція місць, де знаходилися хворі тварини і підозрілі на захворювання сказом. Відлов та перевірка безпритульних тварин у зоні карантинних обмежень,

обстеження території, виявленні трупи з характерними ознаками інфекційних хвороб надсилати для дослідження на сказ.

Як повідомлялося, у Кончі-Заспі зафіксовано випадок сказу у кішки. Безпритульна тварина певний час жила на території будинку відпочинку «Конча-Заспа», розташованого за адресою: Столичне шосе, 24й км. 5 серпня кішка вкусила чоловіка. Нині він отримує антирабічне лікування у одній із столичних лікарень.