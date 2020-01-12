На Миколаївщині чоловік захворів на важку форму сказу після укусу собаки графіка



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Початкові симптоми сказу — підвищення температури та біль, відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження

Чоловік отримав укус безпритульного собаки у серпні 2019 року

У Миколаївській області зареєстровано випадок сказу у 31-річного чоловіка після укусу безпритульної собаки.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

«11 січня 2020 року хворого госпіталізовано з діагнозом сказ. Маніфестна форма тяжкої форми перебігу. Нині у хворого спостерігається гідро- та аерофобія», — зазначається у повідомленні.

Чоловік отримав укус безпритульного собаки у серпні 2019 року, звернувся по медичну допомогу, проте від профілактичних щеплень відмовився. Хворого було направлено до травматолога. Попри багаторазове нагадування медпрацівників телефоном, на прийом він не з’явився. Спостерігання за собакою не проводилось: тварина втекла.

Зазначається, що у процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Початкові симптоми сказу — підвищення температури та біль, відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження.

Джерелом та резервуаром збудника сказу є дикі та свійські хижі тварини, що належать до класу ссавців. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі.

До слова, в Одесі працюють пункти вакцинації від сказу при укусах тварин.