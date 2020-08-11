У Конча-Заспі зафіксовано сказ



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Хвора на сказ кішка жила на території будинку відпочинку «Конча – Заспа» Фото ілюстративне

Хвора кішка вкусила чоловіка

Випадок сказу зафіксовано у кішки в Києві.

Так, за інформацією Об’єднання ветеринарної медицини в Києві, 7 серпня до відділу по боротьбі зі сказом тварин доставили труп кішки. Необхідні лабораторні дослідження виявили характерне для сказу тварин свічення. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Зазначається, що безпритульна тварина певний час жила на території будинку відпочинку «Конча-Заспа», розташованого за адресою: Столичне шосе, 24й км. 5 серпня кішка вкусила чоловіка. Нині він отримує антирабічне лікування у одній із столичних лікарень.

Про встановлення захворювання на сказ повідомлено Київську міську державну адміністрацію. Відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМДА, де визначили першочергові необхідні заходи щоб не допустити поширення сказу.

Сказ – гостре вірусне захворювання. Вірус сказу може передаватись людині чи тварині не лише через укус, а також і при ослиненні. Встановлено, що у тварин слина може бути заразною до появи клінічних ознак. Тобто, можна заразитись від тварини, яка не виглядає хворою, а є носієм вірусу. При цьому тварина не агресивна, а лагідно облизує того, кого любить. Достатньо зараженій слині потрапити на кон'юнктиву ока, у ніс, на губи, на ушкоджену шкіру навіть при незначній подряпині, і цього вже досить, щоб вірус потрапив у кров.

Вірус сказу вражає центральну нервову систему, супроводжується паралічами і завжди закінчується смертю. Специфічної терапії захворювання на сказ у світі не існує. Випадків одужання людей від сказу не зареєстровано. На сьогодні у всьому світі програма раціонального проведення щеплень проти сказу залишається пріоритетною.

У разі покусу чи ослинення слід негайно звертатися по медичну допомогу.