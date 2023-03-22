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В Ірпені чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Ірпені чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки
фото: Андрій Нєбитов / Telegram

43-річного чоловіка розшукали недалеко від місця проживання

В Ірпені на Київщині чоловік відкривав вогонь з балкона на восьмому поверсі. Його вже затримала полціія. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Інцидент трапився у дворі багатоповерхівки. Правоохоронці з’ясували, що постріли здійснив мешканець однієї з квартир», – йдеться в повідомленні.

43-річного чоловіка розшукали недалеко від місця проживання. У стрільця виявили стартовий пістолет та холодну зброю. Зловмисник ще й намагався чинити злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.

В Ірпені чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки фото 1

Нагадаємо, сьогодні зранку, 22 березня, у Києві чоловік підірвав себе гранатою. Внаслідок вибуху житель столиці загинув. Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство).

Теги: Ірпінь Київщина зброя стрільба

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