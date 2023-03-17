Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду – ЗМІ
Чоловік намагався пронести гранату до залу суду
фото з відкритих джерел

Чоловік намагався прорватися до зали засідань, коли дізнався, що його сина взяли під варту

Поліція оточила вулицю Емінеску в центрі Чернівців у п'ятницю через те, що в будівлі Апеляційного суду Чернівецької області, ймовірно, перебував чоловік із гранатою. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий буковинець» із посиланням на власні джерела.

За попередніми даними, у приміщенні цього апеляційного суду розглядалася справа, в межах якої начебто чоловіка засудили на п’ять років.

Батько підсудного взяв гранату, прийшов до суду та почав погрожувати підірвати себе.

Зауважимо, що поряд із будівлею суду розташована школа. Учнів відправили до підвалу через загрозу вибуху.

У Чернівцях перекрили центральну вулицю
У Чернівцях перекрили центральну вулицю
фото з відкритих джерел

Згодом начальник Нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець розповів «Суспільному», що чоловік добровільно погодився здати гранату і травматичний пістолет.

Очільник поліції також уточнив, що чоловік намагався пронести гранату до апеляційного суду, де слухали справу його сина. Він хотів пройти до зали засідання, коли дізнався, що сину змінили запобіжний захід на взяття під вартою. 

Біля металошукача чоловік зізнався, що має гранату. Тоді й погодився добровільно здати зброю.

Присутніх у будівлі людей перемістили в інше приміщення суду на безпечну відстань. Територію довкола обгородили.

Нагадаємо, що в Тернополі наркоторговець із ножем накинувся на працівників поліції.

Теги: школа чоловік Чернівці граната суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт
Прославляла Путіна й Росію: мешканці Закарпаття загрожує до п'яти років за ґратами
15 березня, 22:40
Зміна запобіжного заходу Коболєву. Суд ухвалив рішення
Зміна запобіжного заходу Коболєву. Суд ухвалив рішення
14 березня, 19:36
Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років
Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років
13 березня, 19:20
Тепер екс-чоловік іспанки має виплатити їй 204 624,86 євро
Іспанка відсудила у екс-чоловіка 200 тисяч євро за роботу по дому
10 березня, 09:50
Підозрюваний у злочині
В столиці судитумуть продавця, який влаштував стрілянину у торговельному центрі
2 березня, 11:50
Працюємо заради справедливості для України й українців
Геноцидна політика Росії матиме невідворотні юридичні наслідки: звернення Зеленського (відео)
28 лютого, 23:21
Учнівськи квитки, замовлені до кінця лютого, можна отримати за старою ціною
Батькам столичних школярів радять прискорити оформлення учнівських квитків
22 лютого, 17:20
Суд заочно арештував колишнього першого заступника Труханова
Суд заочно арештував колишнього першого заступника Труханова
22 лютого, 11:59
Корегував вогонь російської артилерії: суд виніс вирок інженеру харківської ТЕЦ
Корегував вогонь російської артилерії: суд виніс вирок інженеру харківської ТЕЦ
21 лютого, 16:00

Кримінал

У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду – ЗМІ
У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду – ЗМІ
Чекає перемоги Росії. Суд дозволив спецрозслідування щодо скандальної Монтян
Чекає перемоги Росії. Суд дозволив спецрозслідування щодо скандальної Монтян
Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури
Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури
Вбивство журналіста Сергієнка: обвинувачений втік з-під домашнього арешту за кордон
Вбивство журналіста Сергієнка: обвинувачений втік з-під домашнього арешту за кордон
Наркоторговець із ножем накинувся на працівників поліції
Наркоторговець із ножем накинувся на працівників поліції
СБУ викрила російських агенток, які зливали позиції ЗСУ під Бахмутом
СБУ викрила російських агенток, які зливали позиції ЗСУ під Бахмутом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни: сумна статистика
76K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
61K
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
21K
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
17K
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні
11K
Заробітна плата військових: хто може отримати 50 тисяч гривень доплати

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту