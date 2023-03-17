У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду – ЗМІ

Чоловік намагався прорватися до зали засідань, коли дізнався, що його сина взяли під варту

Поліція оточила вулицю Емінеску в центрі Чернівців у п'ятницю через те, що в будівлі Апеляційного суду Чернівецької області, ймовірно, перебував чоловік із гранатою. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий буковинець» із посиланням на власні джерела.

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За попередніми даними, у приміщенні цього апеляційного суду розглядалася справа, в межах якої начебто чоловіка засудили на п’ять років.

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Батько підсудного взяв гранату, прийшов до суду та почав погрожувати підірвати себе.

Зауважимо, що поряд із будівлею суду розташована школа. Учнів відправили до підвалу через загрозу вибуху.

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Згодом начальник Нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець розповів «Суспільному», що чоловік добровільно погодився здати гранату і травматичний пістолет.

Очільник поліції також уточнив, що чоловік намагався пронести гранату до апеляційного суду, де слухали справу його сина. Він хотів пройти до зали засідання, коли дізнався, що сину змінили запобіжний захід на взяття під вартою.

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Біля металошукача чоловік зізнався, що має гранату. Тоді й погодився добровільно здати зброю.

Присутніх у будівлі людей перемістили в інше приміщення суду на безпечну відстань. Територію довкола обгородили.

Нагадаємо, що в Тернополі наркоторговець із ножем накинувся на працівників поліції.