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Приніс у квартиру: на Київщині в руках хлопця вибухнула граната

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Приніс у квартиру: на Київщині в руках хлопця вибухнула граната
Поліція Київщини

Хлопець вижив, але з мінно-вибуховими травмами терміново доставлений до лікарні

У Фастівському районі Київщини 21-річний хлопець приніс додому гранату та підірвався. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«На Фастівщині 21-річному хлопцю вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого почула як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що потерпілий знайшов гранату і приніс її до будинку. Під час маніпуляцій із пристроєм, той здетонував. На щастя, хлопець вижив, але з мінно-вибуховими травмами терміново доставлений до лікарні.

Приніс у квартиру: на Київщині в руках хлопця вибухнула граната фото 1

Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини продовжують працювати на місці події.

До слова, сьогодні у Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду.

Теги: граната Київщина вибух

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