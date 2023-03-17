Приніс у квартиру: на Київщині в руках хлопця вибухнула граната

Хлопець вижив, але з мінно-вибуховими травмами терміново доставлений до лікарні

У Фастівському районі Київщини 21-річний хлопець приніс додому гранату та підірвався. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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«На Фастівщині 21-річному хлопцю вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого почула як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що потерпілий знайшов гранату і приніс її до будинку. Під час маніпуляцій із пристроєм, той здетонував. На щастя, хлопець вижив, але з мінно-вибуховими травмами терміново доставлений до лікарні.

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Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини продовжують працювати на місці події.

До слова, сьогодні у Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду.