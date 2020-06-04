Поліція повідомила подробиці двох смертельних ДТП на Київщині



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В результаті зіткнення з вантажівкою сталося загорання легковика Фото: Нацполіція

За фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження

Минулої доби на дорогах Київської області внаслідок ДТП дві людини отримали травми та ще двоє чоловіків загинули на місці події. За всіма фактами автопригод слідчі відкрили кримінальні провадження, досудові розслідування тривають.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Трагічна ДТП сталася на автодорозі Біла Церква - Сквира. За попередніми даними, водій автомобіля Opel не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Травми, отримані 36-річним водієм Opel, виявилися несумісними з життям.

Ще одна фатальна автопригода сталася на трасі Київ - Чоп, у ній також водій не впорався з керуванням і зіткнувся із вантажівкою. В результаті сталося загорання легковика, водій загинув на місті.

Також дві ДТП з травмованими сталися на Броварщині. Обійшлося без жертв.

Так, в одному випадку водій легковика не надав переваги в русі автомобілю Daewoo та зіткнувся з ним. Внаслідок аварії пасажирка Daewoo потрапила до лікарні із забиттями.

У другому випадку водій вантажівки здійснив наїзд на велосипедиста, який перетинав дорогу. Потерпілого із політравмою госпіталізували.

Як повідомлялося, 4 червня вночі на Житомирській трасі поблизу села Капітанівка Києво-Святошинського району позашляховик Lexus на великій швидкості в‘їхав у причіп вантажівки і загорівся.