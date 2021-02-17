У Києві невідомі підпалили автомобіль активіста (фото)

Одного з паліїв вдалося затримати

У ніч на середу, 17 лютого, невідомі підпалили автомобіль відомого активіста, керівника пабліка dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Підпал стався у дворі будинку в Шевченківському районі Києва.

За словами Антонова, зловмисників було двоє. «Один із них наразі у важкому стані, пошуком другого займаються органи МВС», – повідомив він.

Антонов просить усіх, у кого є відео з камер спостереження в районі вулиць Павлівської, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявської в період з 2:40 до 2:50, надати їх для перегляду.

Раніше пресслужба Головного управління ДСНС у Києві повідомила, що вночі сталась пожежа в автомобілі на вул. Гоголівській, 32-Б у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 02:49. Внаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля та салон.