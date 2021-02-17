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    У Рівному горіла будівля облдержадміністрації

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    <p>Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає</p> - У Рівному горіла будівля облдержадміністрації

    Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

    Скріншот з відео

    Під час пожежі з будівлі ОДА рятувальники евакуювали 48 людей

    У будівлі Рівненської обласної державної адміністрації сталася пожежа. Рятувальники ліквідували загорання.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «17 лютого о 14:53 в м. Рівне по вулиці Майдан Просвіти на другому поверсі шестиповерхової будівлі Рівненської обласної державної адміністрації трапилася пожежа», – йдеться в повідомленні.

    Пожежа виникла в кабінеті департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА. Вогнем пошкоджено меблі на площі 15 м2.

    Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

    Під час пожежі з будівлі ОДА рятувальники евакуювали 48 людей. Ще близько сотні осіб самостійно залишили приміщення.

    Від ДСНС залучали дев’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіка особового складу.

    До слова, у Києві невідомі підпалили автомобіль активіста (фото).

    Теги: пожежа ДСНС місцева влада рятувальники Рівне
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