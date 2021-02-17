У Рівному горіла будівля облдержадміністрації

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

Під час пожежі з будівлі ОДА рятувальники евакуювали 48 людей

У будівлі Рівненської обласної державної адміністрації сталася пожежа. Рятувальники ліквідували загорання.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«17 лютого о 14:53 в м. Рівне по вулиці Майдан Просвіти на другому поверсі шестиповерхової будівлі Рівненської обласної державної адміністрації трапилася пожежа», – йдеться в повідомленні.

Пожежа виникла в кабінеті департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА. Вогнем пошкоджено меблі на площі 15 м2.

Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Під час пожежі з будівлі ОДА рятувальники евакуювали 48 людей. Ще близько сотні осіб самостійно залишили приміщення.

Від ДСНС залучали дев’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіка особового складу.

До слова, у Києві невідомі підпалили автомобіль активіста (фото).