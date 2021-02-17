У Рівному горіла будівля облдержадміністрації
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає
Під час пожежі з будівлі ОДА рятувальники евакуювали 48 людей
У будівлі Рівненської обласної державної адміністрації сталася пожежа. Рятувальники ліквідували загорання.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«17 лютого о 14:53 в м. Рівне по вулиці Майдан Просвіти на другому поверсі шестиповерхової будівлі Рівненської обласної державної адміністрації трапилася пожежа», – йдеться в повідомленні.
Пожежа виникла в кабінеті департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА. Вогнем пошкоджено меблі на площі 15 м2.
Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Під час пожежі з будівлі ОДА рятувальники евакуювали 48 людей. Ще близько сотні осіб самостійно залишили приміщення.
Від ДСНС залучали дев’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіка особового складу.
До слова, у Києві невідомі підпалили автомобіль активіста (фото).