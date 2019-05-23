В Києві відчиниться брама до віртуального світу старого міста



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Першим відтвореним об’єктом у доповненій реальності стане Десятина церква

У киян та гостей столиці з’явиться можливість зазирнути крізь браму до історичного Києва

У неділю, 26 травня, у столиці відбудеться унікальна подія – старий Київ почне оживати за допомогою доповненої реальності. Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

«У киян та гостей столиці з’явиться можливість зазирнути крізь браму до історичного Києва та на власні очі побачити як саме виглядало старе місто, від якого сьогодні збереглися лише згадки. Завдяки новітнім технологіям буде втілена внутрішня навігація з елементами доповненої реальності по пішохідних маршрутах міста, на яких вас будуть супроводжувати віртуальні гіди, що, в свою чергу, перетворять вашу звичайну прогулянку в захоплюючу та інформативну подорож в минуле», - йдеться в анонсі події.

Браму в доповнену реальність матимуть переважно пам’ятки архітектури, які або ще не були відновлені або, на жаль, не збереглися до наших часів. Кількість таких об’єктів в столиці буде поступово зростати, тим самим збільшуючи туристичну привабливість як для гостей так і для мешканців міста.

Першим відтвореним об’єктом у доповненій реальності стане велична Десятина церква.

Нагадаємо, 25 та 26 травня на киян та гостей міста чекає велика святкова програма, яка нараховує 26 заходів різноманітної тематики. Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту «Space» Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру.

Звертаємо увагу, що під час святкування Дня Києва та Дня столиці 25 та 26 травня передбачено тимчасове обмеження руху транспорту низкою вулиць.