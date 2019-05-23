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    На Майдані відмили Стеллу Незалежності (фото, відео)

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    Для миття пригнали спеціальну техніку і підйомні крани - На Майдані відмили Стеллу Незалежності (фото, відео)
    Для миття пригнали спеціальну техніку і підйомні крани
    Фото: Інформатор

    Монумент на Майдані Незалежності мили вручну

    У четвер, 23 травня, в центрі Києва пройшла акція під назвою Clean Day, в рамках якої клінінгова компанія за допомогою спецтехніки очистила від бруду, пилу, слідів птахів і нецензурних написів Стеллу Незалежності.

    Акція почалася о 10:00 на Майдані Незалежності. Про це повідомляє Інформатор.

    З самого ранку в центр столиці пригнали спеціальну техніку і підйомні крани.

    Основу пам'ятника співробітники клінінгової компанії відмивали вручну. Для очищення постаменту використовували спеціальні миючі засоби, які не шкодять каменю. А ось позолочені вставки відмивали чистою водою, щоб не здерти покриття.

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    На Майдані відмили Стеллу Незалежності (фото, відео)
    На Майдані відмили Стеллу Незалежності (фото, відео)
    На Майдані відмили Стеллу Незалежності (фото, відео)
    На Майдані відмили Стеллу Незалежності (фото, відео)
    На Майдані відмили Стеллу Незалежності (фото, відео)
    На Майдані відмили Стеллу Незалежності (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомляв «Главком», акція мала розпочатися 22 травня о 12:00. Але в організаторів виникли складності з доставкою техніки на Майдан Незалежності й організацією всього процесу. Тому захід перенесли на 23 травня.

    Архітектурний ансамбль Стелли Незалежності - 52-метрова колона, увінчана фігурою дівчини Оранти в українському національному костюмі з калиновою гілкою в руках. Загальна висота монументу - 62 метри. Колона облицьована білим італійським мармуром. Розташована колона на постаменті з білого граніту у вигляді християнського храму в стилі українського бароко, прототипом якого є Брама Заборовського. Окремі елементи скульптури - калинова гілка, орнамент на одязі і стрічках вінка покриті золотом. Маса скульптури з литої бронзи - близько 20 тонн.
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