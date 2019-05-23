На Майдані відмили Стеллу Незалежності (фото, відео)



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Для миття пригнали спеціальну техніку і підйомні крани Фото: Інформатор

Монумент на Майдані Незалежності мили вручну

У четвер, 23 травня, в центрі Києва пройшла акція під назвою Clean Day, в рамках якої клінінгова компанія за допомогою спецтехніки очистила від бруду, пилу, слідів птахів і нецензурних написів Стеллу Незалежності.

Акція почалася о 10:00 на Майдані Незалежності. Про це повідомляє Інформатор.

З самого ранку в центр столиці пригнали спеціальну техніку і підйомні крани.

Основу пам'ятника співробітники клінінгової компанії відмивали вручну. Для очищення постаменту використовували спеціальні миючі засоби, які не шкодять каменю. А ось позолочені вставки відмивали чистою водою, щоб не здерти покриття.

Як повідомляв «Главком», акція мала розпочатися 22 травня о 12:00. Але в організаторів виникли складності з доставкою техніки на Майдан Незалежності й організацією всього процесу. Тому захід перенесли на 23 травня.

Архітектурний ансамбль Стелли Незалежності - 52-метрова колона, увінчана фігурою дівчини Оранти в українському національному костюмі з калиновою гілкою в руках. Загальна висота монументу - 62 метри. Колона облицьована білим італійським мармуром. Розташована колона на постаменті з білого граніту у вигляді християнського храму в стилі українського бароко, прототипом якого є Брама Заборовського. Окремі елементи скульптури - калинова гілка, орнамент на одязі і стрічках вінка покриті золотом. Маса скульптури з литої бронзи - близько 20 тонн.