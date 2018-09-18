В Києві зіштовхнулися дві вантажівки (фото)



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Внаслідок зіткнення один із вантажних автомобілів протаранив відбійник

В Києві на Севастопольській площі при виїзді з тунелю в сторону Караваєвих дач ввечері у вівторок, 18 вересня, сталася ДТП з участю двох вантажівок.

Внаслідок зіткнення один із вантажних автомобілів протаранив відбійник.

Про постраждалих інформації немає. Обставини ДТП виясняються.

Нагадаємо, 16 вересня в Оболонському районі столиці на вулиці Маршала Тимошенка водій таксі Uber, перебуваючи за кермом, імовірно, під дією наркотичних речовин, влетів у зупинку. Постраждали дві особи.

14 вересня на 97 км траси Київ – Одеса біля с. Черкас сталася ДТП. Мікроавтобус Reno зіштовхнувся з вантажним автомобілем КамАЗ. В результаті ДТП постраждали вісім осіб, двоє з них були зажаті в мікроавтобусі.