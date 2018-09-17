У Києві таксист в'їхав у зупинку: є постраждалі



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На даний момент столичні слідчі встановлюють обставини аварії на Оболоні

У Києві водій таксі Uber, перебуваючи за кермом, імовірно, під дією наркотичних речовин, влетів у зупинку, внаслідок чого постраждали дві особи.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Подія трапилася сьогодні, 16 вересня, близько 20:00 в Оболонському районі столиці на вулиці Маршала Тимошенка.

Правоохоронці встановили, що таксист, перебуваючи за кермом Nissan, не впорався з керуванням і врізався у зупинку громадського транспорту.

«На щастя, високий бордюр зупинив транспортний засіб. Однак двоє жінок отримали тілесні ушкодження: за попередньою інформацією лікарів, в однієї потерпілої травма руки, в іншої - закрита черепно-мозкова травма», - розповіли у поліції.

Правоохоронці підозрюють, що чоловік перебував за кермом, імовірно, будучи під дією наркотичних речовин. Саме тому таксиста доставлять до лікаря-нарколога для встановлення алкогольного або наркотичного сп‘яніння.

На даний момент поліцейські працюють на місці події, опитують свідків, встановлюють обставини автопригоди. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.