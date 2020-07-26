У Дніпрі на пляжі сталася стрілянина



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Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту

Молоді люди вирішили розважитися, взяли рушницю і почали стріляти по бляшанках

У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь відпочивальників на пляжі налякали постріли. Як виявилося, невідомі в стані алкогольного сп’яніння стріляли по бляшаним банкам з пневматичної зброї.

Про це повідомляє Дніпро оперативний.

Інцидент стався в неділю, 26 липня, на вулиці Набережна Заводська, недалеко від McDonald’s. Молоді люди вирішили розважитися, взяли рушницю і в стані сильного алкогольного сп’яніння почали стріляти по бляшанках.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Новокодацького району, яка вилучила зброю. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

Нагадаємо, в американському штаті Техас одна людина загинула під час протестів руху Black Lives Matter проти поліцейського насильства та расизму у центрі міста Остін. Чоловіка застрелили під час протесту у Техасі, коли він підійшов до транспортного засобу.

Як повідомлялося, у США засудили до довічного ув’язнення 17-річного Алека Маккінні, який у школі вбив одного учня та поранив ще вісьмох. Підліток сказав слідчим, що почав стрілянину у школі з помсти за знущання з його гендерної ідентичності.

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