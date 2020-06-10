В одному з хостелів у Києві сталася різанина (фото)



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Злочин стався у кімнаті хостелу Фото: Нацполіція

Оперативники затримали чоловіка, який накинувся з ножем на сусіда в хостелі

До чергової частини столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що у кімнаті хостелу на вулиці Кубанської України сталося ножове поранення чоловіка у шию. Медики госпіталізували непритомного 24-річного чоловіка у лікарняний заклад. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили двох товаришів потерпілого, один із яких збирав свої речі, аби втекти.

«Опитавши обох чоловіків, ми встановили, що того вечора усі троє у кімнаті хостелу вживали спиртні напої. Після застілля чоловіки полягали спати. Дочекавшись, коли потерпілий заснув, друг по чарці взяв зі столу ніж та наніс один удар у шию постраждалому. Його дії побачив та зупинив сусід, який прокинувся від крику про допомогу. Підозрюваний у скоєному зізнався та пояснив свій вчинок тим, що давно терпів психологічне насилля з боку потерпілого. Слідчі вилучили та направили на експертизу ніж зі слідами крові», - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 26-річний уродженець Чернігівської області.

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантові повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.