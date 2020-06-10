У Києві чоловік погрожував підірвати фірму



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Поліція затримала псевдомінера Фото: Нацполіція

Чоловік зателефонував до поліції та повідомив про замінування установи

До столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що збирається підірвати фірму, яка знаходиться в його будинку на вулиці Молодогвардійській у Солом’янському районі Києва. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські провели ретельну перевірку приміщення та прилеглої території: жодних підозрілих предметів та речовин не виявили.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили псевдомінера та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 59-річний місцевий мешканець, який перебував у нетверезому стані. Чоловік пояснив, що йому заважав галас від автівок даного підприємства, тому він вирішив так «пожартувати».

Слідчим Солом’янського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка. Правоохоронці затримали зловмисника.

3 червня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід чоловікові, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро. Підозрюваного було взято під арешт на два місяці.

Згодом суд змінив йому запобіжний захід з утримання під вартою на поміщення в спеціалізований медичний заклад.