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    На столичних Осокорках масове пограбування квартир. Злочинці залишають мітки (фото)

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    Такі мітки злочинці вставляють у двері квартир - На столичних Осокорках масове пограбування квартир. Злочинці залишають мітки (фото)
    Такі мітки злочинці вставляють у двері квартир

    Мешканці будинку знаходять у дверях своїх квартир мітки

    У будинку на вул. Бажана, 8Б у Дарницькому районі Києва (житловий масив Осокорки) сталося пограбування відразу кількох квартир. Про це «Главкому» повідомили мешканці будинку.

    Як розповіли в ОСББ, пограбування були виявлені два дні підряд, коли в одну з квартир повернулася власниця помешкання, а в іншу – квартирантка.

    На місце викликалися правоохоронці.

    Після розголосу про пограбування мешканці будинку почали повідомляти, що знаходять у дверях своїх квартир та помешкань сусідів мітки, які залишають злочинці, щоб з’ясувати, в яких квартирах немає нікого вдома. Таких міток було виявлено в дверях близько двох десятків квартир.

     


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    Мешканці будинку надали «Главкому» фото цих міток.

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    На столичних Осокорках масове пограбування квартир. Злочинці залишають мітки (фото)
    На столичних Осокорках масове пограбування квартир. Злочинці залишають мітки (фото)
    На столичних Осокорках масове пограбування квартир. Злочинці залишають мітки (фото)
    На столичних Осокорках масове пограбування квартир. Злочинці залишають мітки (фото)
    На столичних Осокорках масове пограбування квартир. Злочинці залишають мітки (фото)
    На столичних Осокорках масове пограбування квартир. Злочинці залишають мітки (фото)

    За кілька днів до пограбування вночі до охорони будинку надійшло повідомлення, що хтось намагається зламати замок однієї з квартир. Охоронець на поверсі нікого не виявив. Проте камери відеоспостереження зафіксували зловмисників, які тікали з будинку через «холодні» сходи. Крім того, аналіз відео показав, що злодії знаходилися в будинку майже півтори години у пошуках «здобичі».

    Тепер ОСББ вирішує питання про встановлення якихось перешкод, щоб зловмисники не могли проникати до будинку через «холодні» сходи.

    Мешканці будинку вул. Бажана, 8Б дуже стурбовані ситуацією і закликають усіх бути дуже уважними.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування кияни будинок
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