На столичних Осокорках масове пограбування квартир. Злочинці залишають мітки (фото)



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Такі мітки злочинці вставляють у двері квартир

Мешканці будинку знаходять у дверях своїх квартир мітки

У будинку на вул. Бажана, 8Б у Дарницькому районі Києва (житловий масив Осокорки) сталося пограбування відразу кількох квартир. Про це «Главкому» повідомили мешканці будинку.

Як розповіли в ОСББ, пограбування були виявлені два дні підряд, коли в одну з квартир повернулася власниця помешкання, а в іншу – квартирантка.

На місце викликалися правоохоронці.

Після розголосу про пограбування мешканці будинку почали повідомляти, що знаходять у дверях своїх квартир та помешкань сусідів мітки, які залишають злочинці, щоб з’ясувати, в яких квартирах немає нікого вдома. Таких міток було виявлено в дверях близько двох десятків квартир.





Мешканці будинку надали «Главкому» фото цих міток.

За кілька днів до пограбування вночі до охорони будинку надійшло повідомлення, що хтось намагається зламати замок однієї з квартир. Охоронець на поверсі нікого не виявив. Проте камери відеоспостереження зафіксували зловмисників, які тікали з будинку через «холодні» сходи. Крім того, аналіз відео показав, що злодії знаходилися в будинку майже півтори години у пошуках «здобичі».

Тепер ОСББ вирішує питання про встановлення якихось перешкод, щоб зловмисники не могли проникати до будинку через «холодні» сходи.

Мешканці будинку вул. Бажана, 8Б дуже стурбовані ситуацією і закликають усіх бути дуже уважними.