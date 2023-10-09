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В одному з районів Київщини буде посилено перевірки транспорту та пішоходів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В одному з районів Київщини буде посилено перевірки транспорту та пішоходів
фото ілюстративне

Памʼятайте про заборону зйомки та фотофіксації техніки та військових!

У Бориспільському районі на території Київської області з 9 жовтня та наступні кілька днів перевірятимуть автомобілі, документи, а також перекриватимуть рух транспорту. Про це повідомив голова районної адміністрації Руслан Дяченко.

Зазначається, що з 9 жовтня протягом кількох днів військові та представники правоохоронних органів будуть проводити на території Бориспільського району планові заходи безпеки.

Таким чином, в окремих населених пунктах можуть тимчасово обмежувати рух транспортних засобів та пішоходів, а також перевіряти документи.

«Памʼятайте про заборону зйомки та фотофіксації техніки та військових! Закликаємо зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та сприяти у здійсненні безпекових заходів. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 593-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Теги: війна Київщина

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