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Окупанти змінили тактику обстрілів України: ЗСУ назвали мету

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти змінили тактику обстрілів України: ЗСУ назвали мету
Ворог дедалі частіше застосовує проти України балістичні та надзвукові ракети
фото: defence-ua.com

РФ знову може вдатися до енергетичного терору нашої країни

Російські окупанти знову змінили тактику обстрілів України. Ворог став дедалі частіше використовувати балістичні та надзвукові ракети. Про це повідомила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в коментарі 24 каналу.

Посовиця назвала кілька причин, чому росіяни вкотре змінили тактику обстрілів України.

«По-перше, не можна ігнорувати такий висновок аналітики, що росіяни накопичують ті ракети, які збиваються, Х-101, Х-555, Х-55. Їх можуть використовувати для масованих ракетних ударів вже в час опалювального сезону», – спрогнозувала Гуменюк.

За її словами, РФ знову може вдатися до енергетичного терору України, який викликаний особливостями самого періоду.

«Для ефекту підтримання своєї присутності, постійної загрози, для підтримання напруження і вирівнювання коефіцієнта атаки й збиття, зараз вони можуть застосовувати точкові ракетні удари. Балістикою, надзвуковими ракетами – для підтримки розуміння, що вони ще не програли», – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, восени та взимку Росія може застосувати проти України рекордну кількість дронів-камікадзе «Шахед».

Також повідомлялося, що окупанти нарощують виробництво ударних дронів для атаки на Україну. 

До слова, триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої країни, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Теги: обстріл війна Україна росія

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