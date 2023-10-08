ЗСУ успішно відбили всі атаки ворога на Бахмутському напрямку – Генштаб

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення

Триває 592-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 8 жовтня.

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Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Грабовське Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічана, Синьківка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби українські воїни успішно відбили всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Північне Донецької області.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші оборонці успішно відбили 13 атак окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським вогнем загарбників перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоандріївка, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару неподалік Берислава. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон та Станіслав Херсонської області.

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Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 2 склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, російські війська, схоже, нездатні впоратися із наступальними зусиллями України на кількох театрах військових дій. Різноманітні атаки Києва сіють хаос на півдні України, у Криму і навіть у межах російських кордонів, зазначив колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та в західній частині Запорізької області. Українські сили просунулися в обох напрямках.