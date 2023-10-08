ЗСУ повідомили про значні втрати окупантів на одному з напрямків

На Мелітопольському напрямку знешкоджено ще 241 загарбника

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Загальні втрати ворога склали 241 особу, ще двоє окупантів здалися в полон. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський у телеграм-каналі.

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«Наші воїни завдають окупаційним військам втрат, закріплюються на зайнятих рубежах, проводять розмінування та дорозвідку», – розповів військовий.



За його словами, протягом минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 610 артобстрілів.



Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1212 вогневих завдань.



Загальні втрати ворога минулої доби склали 241 особу. Два російські окупанти здалися в полон. Крім того, знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, йдеться про два танки, вісім бойових бронемашин, три артилерійські системи, чотири БпЛА та чотири одиниці автомобільної техніки. Також знищено один важливий об'єкт ворога.

Нагадаємо, триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої країни, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

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За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та в західній частині Запорізької області. Українські сили просунулися в обох напрямках.