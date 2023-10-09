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Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бахмутському напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 9 жовтня

Триває 593-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 жовтня.

Ворожі удари по Україні

За добу ворог завдав шість авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та цивільних об’єктів нашої держави.

Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіїївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, дві радіолокаційні станції, два райони зосередження особового складу та два склади боєприпасів противника.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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