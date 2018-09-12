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    В «Охматдиті» померла дівчинка, яка отруїлася в таборі на Київщині - ЗМІ

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    <span>Восьмирічна Марго понад два місяці перебувала в комі</span> - В «Охматдиті» померла дівчинка, яка отруїлася в таборі на Київщині - ЗМІ
    Восьмирічна Марго понад два місяці перебувала в комі

    Дівчинка понад два місяці знаходилася у комі

    У лікарні «Охматдит» померла  8-річна дівчинка Марго, яку у важкому стані госпіталізували з дитячого табору «Славутич» на Київщині і яка з липня перебувала в комі. Про це ТСН повідомили у лікувальному закладі.

    Дівчинку з ознаками розладу травлення, загальною слабкістю, блювотою до лікарні ввечері 2 липня привезла мама.

    «Потім у дитинки різко погіршився стан уже під час огляду лікарями, вона знепритомніла, а десь близько 20:40 у неї почалися судоми. Її перевели до реанімаційного відділення, підключили до апарату штучної вентиляції легень. Викликали реанімаційну бригаду, вона приїхала о 5 ранку 3 липня. На цей момент дівчина мала серцеву і легеневу недостатність і перебувала у комі другого ступеню», - повідомляв очільник Київської облдержадміністрації.

    Мама дівчинки розповідала, що «стан дитини вкрай важкий: кома 3 ступеня, проведена складна нейрохірургічна операція «декомпресійна трепанація черепа», поліорганна недостатність».

    Нагадаємо, 2 липня на Київщині в дитячому оздоровчому таборі «Славутич» сталося масове отруєння дітей. Зі скаргами на розлад травлення, слабкість та головний біль звернулися 12 дітей.

    Восьмирічну дівчинку, яка впала в кому, у важкому стані госпіталізували у лікарню «Охматдит». У дитини попередньо діагностували енцефаліт.

    Як повідомив губернатор Київщини, 17 липня табір «Славутич» всупереч припису Держпродспоживчслужби у Київській області відновив роботу.

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