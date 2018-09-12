В «Охматдиті» померла дівчинка, яка отруїлася в таборі на Київщині - ЗМІ



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Восьмирічна Марго понад два місяці перебувала в комі

Дівчинка понад два місяці знаходилася у комі

У лікарні «Охматдит» померла 8-річна дівчинка Марго, яку у важкому стані госпіталізували з дитячого табору «Славутич» на Київщині і яка з липня перебувала в комі. Про це ТСН повідомили у лікувальному закладі.

Дівчинку з ознаками розладу травлення, загальною слабкістю, блювотою до лікарні ввечері 2 липня привезла мама.

«Потім у дитинки різко погіршився стан уже під час огляду лікарями, вона знепритомніла, а десь близько 20:40 у неї почалися судоми. Її перевели до реанімаційного відділення, підключили до апарату штучної вентиляції легень. Викликали реанімаційну бригаду, вона приїхала о 5 ранку 3 липня. На цей момент дівчина мала серцеву і легеневу недостатність і перебувала у комі другого ступеню», - повідомляв очільник Київської облдержадміністрації.

Мама дівчинки розповідала, що «стан дитини вкрай важкий: кома 3 ступеня, проведена складна нейрохірургічна операція «декомпресійна трепанація черепа», поліорганна недостатність».

Нагадаємо, 2 липня на Київщині в дитячому оздоровчому таборі «Славутич» сталося масове отруєння дітей. Зі скаргами на розлад травлення, слабкість та головний біль звернулися 12 дітей.

Восьмирічну дівчинку, яка впала в кому, у важкому стані госпіталізували у лікарню «Охматдит». У дитини попередньо діагностували енцефаліт.

Як повідомив губернатор Київщини, 17 липня табір «Славутич» всупереч припису Держпродспоживчслужби у Київській області відновив роботу.