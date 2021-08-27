В останні дні літа до Києва повернеться спека перед похолоданням

Завершальні вихідні літа обіцяють бути в Києві чудовими

У неділю-понеділок, 29-30 серпня, у Києві очікується різке підвищення температури повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У столиці стрибне до +27+29 градусів, потім знову градуси сповзуть нижче», - написала вона.

За її прогнозом, завершальні вихідні літа обіцяють бути в Києві чудовими. «Тому вже плануйте хороші недовгі подорожі навколо», – радить Діденко.

Погода передбачається 28-29 серпня у більшості областей комфортною, лише на Заході буде повітря свіжішим та з періодичними дощами, каже синоптикиня.

Раніше кліматологи розповіли, якою буде осінь.

Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко, на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.

Дощі 27 серпня пройдуть у західних областях та періодично у східних областях. У центральній частині буде переважно сухо, хіба що аж ввечері пройде місцями дощ. На Півночі, Півдні – без опадів.