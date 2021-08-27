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    В останні дні літа до Києва повернеться спека перед похолоданням

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    Останні дні серпня порадують киян теплом - В останні дні літа до Києва повернеться спека перед похолоданням
    Останні дні серпня порадують киян теплом
    Фото з відкритих джерел

    Завершальні вихідні літа обіцяють бути в Києві чудовими

    У неділю-понеділок, 29-30 серпня, у Києві очікується різке підвищення температури повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У столиці стрибне до +27+29 градусів, потім знову градуси сповзуть нижче», - написала вона.

    За її прогнозом, завершальні вихідні літа обіцяють бути в Києві чудовими. «Тому вже плануйте хороші недовгі подорожі навколо», – радить Діденко.

    Погода передбачається 28-29 серпня у більшості областей комфортною, лише на Заході буде повітря свіжішим та з періодичними дощами, каже синоптикиня.

    Раніше кліматологи розповіли, якою буде осінь.

    Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко, на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.

    Дощі 27 серпня пройдуть у західних областях та періодично у східних областях. У центральній частині буде переважно сухо, хіба що аж ввечері пройде місцями дощ. На Півночі, Півдні – без опадів.

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    Теги: прогноз погоди Київ спека Наталка Діденко
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    В останні дні літа до Києва повернеться спека перед похолоданням