Осінь близько. Синоптикиня розповіла про погоду наприкінці серпня

Дощі 27-го серпня пройдуть у західних областях та періодично у східних областях

У п'ятницю очікується в більшості областей України +20+26 градусів, на Сході до +29 градусів

На зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

Нічна температура, наприклад, у Карпатах, вже опускається до +5, +6 градусів.

А завершення тижня вночі майже повсюди на Заході України похолодить колючими чотирма-вісьмома градусами тепла.

«Проте поки що не лякаємося, бо денна температура повітря ще порадує. Завтра, у п'ятницю, очікується в більшості областей України +20+26 градусів, на Сході до +29 градусів. У західних областях буде нижче, +18+23 градуси.

Дощі 27-го серпня пройдуть у західних областях та періодично у східних областях. У центральній частині буде переважно сухо, хіба що аж ввечері пройде місцями дощ. На Півночі, Півдні – без опадів», – зазначає Діднеко .

Кияни також ще встигнуть насолодитися теплими промінчиками сонця.

«У Києві п'ятниця буде сухою, з денною температурою повітря +22 +23 градуси. У неділю-понеділок у столиці стрибне до +27+29 градусів, потім знову градуси сповзуть нижче. Завершальні вихідні літечка обіцяють бути в Києві чудовими, тому вже плануйте хороші недовгі подорожі навколо. Загалом, погода передбачається 28-29 серпня у більшості областей комфортною, лише на Заході буде повітря свіжішим та з періодичними дощами», – прогнозує синоптикиня.

Нагадаємо, у столиці в четвер, 26 серпня, очікується дощова погода. Завтра в Києві температура повітря вдень становитиме до 20 градусів.