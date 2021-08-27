Синоптики дали прогноз погоди на останні вихідні літа

На зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання

У суботу дощі очікуються в 10 областях

У найближчі вихідні (28-29 серпня) в Україні буде прохолодна погода, подекуди з дощами. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

28 серпня дощі очікуються у 10 областях. Зокрема, у Вінницькій області буде ще й гроза.

Температура повітря вдень у західній частині складе +18+23, а вночі +10+14. У східній частині вдень буде +26+30, а вночі +13+18. У Києві у суботу буде сухо, температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +13+15.

29 серпня дощі та грози будуть у західній частині країни, там температура повітря вдень складе +18+23, а вночі +10+14.

У східній частині вдень буде +28+33, а вночі +13+18. У Києві очікується мінлива хмарність та без опадів. Вдень буде +24+26, а вночі +13+15.

Напередодні кліматологи розповіли, якою буде осінь.

Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.

Дощі сьогодні, 27 серпня, пройдуть у західних областях та періодично у східних областях. У центральній частині буде переважно сухо, хіба що аж ввечері пройде місцями дощ. На Півночі, Півдні – без опадів.