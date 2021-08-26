  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кліматологи розповіли, якою буде осінь

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кліматологи розповіли, якою буде осінь
    Фото з відкритих джерел

    Гарна погода очікується у жовтні та листопаді

    Цього року осінь в Україні очікується теплою, погода буде посушливою із невеликою кількістю похолодань. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі «Укрінформу».

    «Загалом восени погода очікується тепла і досить посушлива, особливо у жовтні та листопаді», – зазначила Балабух.

    Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.

    Дощі 27-го серпня пройдуть у західних областях та періодично у східних областях. У центральній частині буде переважно сухо, хіба що аж ввечері пройде місцями дощ. На Півночі, Півдні – без опадів.

    Читайте також:

    Теги: прогноз погоди дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кліматологи розповіли, якою буде осінь