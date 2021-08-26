Кліматологи розповіли, якою буде осінь

Гарна погода очікується у жовтні та листопаді

Цього року осінь в Україні очікується теплою, погода буде посушливою із невеликою кількістю похолодань. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі «Укрінформу».

«Загалом восени погода очікується тепла і досить посушлива, особливо у жовтні та листопаді», – зазначила Балабух.

Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.

Дощі 27-го серпня пройдуть у західних областях та періодично у східних областях. У центральній частині буде переважно сухо, хіба що аж ввечері пройде місцями дощ. На Півночі, Півдні – без опадів.