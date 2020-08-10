Україна не буде цього року чистити водойми: нема грошей



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Чистка озера у гідропарку Топільче в Тернополі, серпень 2019 року

У Державному агентстві водних ресурсів поскаржилися на брак фінансів

В Україні через постійне недофінансування у 2020 році не передбачено проведення робіт із очищення водойм. Про це повідомили у Державному агентстві водних ресурсів України, пише УНН.

«Агентство здійснює природоохоронні заходи, спрямовані на поліпшення санітарного стану водних об’єктів, у межах реалізації Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженої законом України від 24.05.2012 No 4836-VI», — сказано у відповіді на запит.

Зазначається, що включення природоохоронних та протипаводкових заходів до плану заходів із захисту від шкідливої дії вод здійснюється за пропозиціями водогосподарських організацій та відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 No 137 (зі змінами).

Окрім того, зазначається, що у 2020 році законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на реалізацію заходів бюджетної програми КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області”» передбачено фінансування на рівні лише 8,9 % від потреби.

«Зважаючи на вищевикладене та постійне недофінансування програми із державного бюджету, Агентство позбавлене можливості реалізації повного комплексу природоохоронних заходів та відповідно до проекту наказу Держводагентства «Про затвердження плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2020 рік» проведення робіт з очищення водойм у 2020 році не передбачено», — додається у повідомленні.