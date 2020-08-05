Комунальники обробляють береги київських водойм хімікатами (фото)
Проводиться знищення личинок комарів
Комунальники проводять планові ларвіцидні обробки (знищення личинок комарів) зон відпочинку та прибережних смуг київських водойм. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо».
В цьому році дуже сприятливі умови для розмноження комах: була дощова весна і спекотне літо.
«Щоб вберегти жителів нашого міста від комарів, проводяться ларвіцидні роботи. Для дезінсекції личинок використовують препарат «Бактокуліцид», який є безпечним для людей та тварин, проте комах вбиває дуже швидко. Цей порошок не містить пестицидів, тому не загрожує навколишньому середовищу», - розповіли у «Плесо».
До слова, у кінці липня у Києві у всіх водоймах зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички. До покращення показників якості води купатися на пляжах не рекомендується.