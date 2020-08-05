Комунальники обробляють береги київських водойм хімікатами (фото)



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Ларвіцидні обробки прибережних смуг водойм Фото: Плесо

Проводиться знищення личинок комарів

Комунальники проводять планові ларвіцидні обробки (знищення личинок комарів) зон відпочинку та прибережних смуг київських водойм. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо».

В цьому році дуже сприятливі умови для розмноження комах: була дощова весна і спекотне літо.

«Щоб вберегти жителів нашого міста від комарів, проводяться ларвіцидні роботи. Для дезінсекції личинок використовують препарат «Бактокуліцид», який є безпечним для людей та тварин, проте комах вбиває дуже швидко. Цей порошок не містить пестицидів, тому не загрожує навколишньому середовищу», - розповіли у «Плесо».

До слова, у кінці липня у Києві у всіх водоймах зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички. До покращення показників якості води купатися на пляжах не рекомендується.