В озері парку у Броварах потонула молода жінка

Жінка була у стані алкогольного сп'яніння.

15 липня в озері парку «Перемога» у Броварах потонула молода жінка. Вона пішла купатися і не повернулася. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, жінка була у стані алкогольного сп’яніння.

Інформацію про потопельницю підтвердили й у Броварському управлінні поліції. Виклик до озера в парку «Перемога» на лінію 102 надійшов о 17:30. За словами правоохоронців, жінку, якій на вигляд було близько 30 років, кинулися рятувати два чоловіки, проте витягли її на берег уже непритомною. Свідки події викликали «швидку» та поліцію, пише «Трибуна-Бровари».

Наразі особу жінки встановлюють.

Трагічний випадок стався на озері парку «Перемога»

Потопельниця в озері парку – це четвертий випадок смерті у воді з початку цього року і другий – у нетверезому стані.

15 травня в Требухові стався трагічний випадок, який забрав життя 62-річного мешканця. Нетверезий чоловік упав у власний ставок і втопився.

19 червня водолази виловили в озері, що неподалік залізничної станції «Ялинка», тіло 52-річного броварчанина.

12 липня в Десні біля Пухівки втопився 15-річний підліток. Його тіло виявили 14 липня мешканці Зазим’я.

14 липня ввечері на річці Дніпро, у затоці Оболонь, неподалік вул. Оболонської Набережної, 18-Б потонув чоловік.

Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина перебувала за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і знесилилася.