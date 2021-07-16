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    В озері парку у Броварах потонула молода жінка

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    Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть жінки - В озері парку у Броварах потонула молода жінка
    Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть жінки
    Фото: dtp.kiev.ua

    Жінка була у стані алкогольного сп'яніння.

    15 липня в озері парку «Перемога» у Броварах потонула молода жінка. Вона пішла купатися і не повернулася. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    За попередніми даними, жінка була у стані алкогольного сп’яніння.

    Інформацію про потопельницю підтвердили й у Броварському управлінні поліції. Виклик до озера в парку «Перемога» на лінію 102 надійшов о 17:30. За словами правоохоронців, жінку, якій на вигляд було близько 30 років, кинулися рятувати два чоловіки, проте витягли її на берег уже непритомною. Свідки події викликали «швидку» та поліцію, пише «Трибуна-Бровари».

    Наразі особу жінки встановлюють.

    Трагічний випадок стався на озері парку «Перемога»
    Трагічний випадок стався на озері парку «Перемога»

    Потопельниця в озері парку – це четвертий випадок смерті у воді з початку цього року і другий – у нетверезому стані.

    15 травня в Требухові стався трагічний випадок, який забрав життя 62-річного мешканця. Нетверезий чоловік упав у власний ставок і втопився.

    19 червня водолази виловили в озері, що неподалік залізничної станції «Ялинка», тіло 52-річного броварчанина.

    12 липня в Десні біля Пухівки втопився 15-річний підліток. Його тіло виявили 14 липня мешканці Зазим’я.

    14 липня ввечері на річці Дніпро, у затоці Оболонь, неподалік вул. Оболонської Набережної, 18-Б потонув чоловік.

    Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина перебувала за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і знесилилася.

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    Теги: Київщина водойма потонули алкогольне сп'яніння жінка
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    В озері парку у Броварах потонула молода жінка