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    На Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега (відео)

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    Рятувальники дістали дитину, яка пробула у воді близько двох годин - На Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега (відео)
    Рятувальники дістали дитину, яка пробула у воді близько двох годин
    Фото: скріншот із відео

    Жінку напідпитку з дитиною в човні віднесло в море

    22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Про це повідомляє Любов Шквира у Facebook.

    Так, під час проведення пошукових робіт поблизу с. Лебедівка, де рятувальники-водолази шукають тіла потонулих 20 червня двох людей, надійшов виклик про те, що біля с. Ровжі на Київському водосховищі відносить у море човен з людиною.

    Невідкладно водолази-рятувальники направились туди для проведення пошукових робіт, під час цього пошуку надійшло ще одне повідомлення про те, що між с. Ровжі і с. Лебедівка жінку і дитину відносить у море на гумовому човні.

    Жінку і дитину вдалося врятувати, але побачене вразило рятувальників. Жінка знаходилися у човні напідпитку на відстані 4 кілометрів від берега, а 10-річної дівчинки в човні не було. Жінка повідомила, що дитина вистрибнула з човна і поплила до берега самотужки. Дівчинку знайшли рятувальники згодом за кілометр від човна.

    Дитина розповіла рятувальникам, що вона злякалася, що човен потоне, і вистрибнула, щоб самотужки доплисти до берега. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.

    Дитину та жінку було доставлено на берег. Дитину передано батькам, з ними було проведено роз’яснювальну роботу.

    Потім рятувальники знову направилася на пошуки чоловіка на човні, якого відносило у Київське море. Його було знайдено за 10 кілометрів від берега на човні. Він також перебував у стані алкогольного сп’яніння і без будь-яких засобів захисту. Чоловіка було доставлено на берег і передано працівникам поліції.

    Нагадаємо, 20 червня поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.

    Станом на 22 червня залишалася невідомою доля чоловіка та дитини. Пошуки тривають.

    Теги: ДСНС Київщина водойма рятувальники
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    На Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега (відео)