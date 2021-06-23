На Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега (відео)

Рятувальники дістали дитину, яка пробула у воді близько двох годин

Жінку напідпитку з дитиною в човні віднесло в море

22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Про це повідомляє Любов Шквира у Facebook.

Так, під час проведення пошукових робіт поблизу с. Лебедівка, де рятувальники-водолази шукають тіла потонулих 20 червня двох людей, надійшов виклик про те, що біля с. Ровжі на Київському водосховищі відносить у море човен з людиною.

Невідкладно водолази-рятувальники направились туди для проведення пошукових робіт, під час цього пошуку надійшло ще одне повідомлення про те, що між с. Ровжі і с. Лебедівка жінку і дитину відносить у море на гумовому човні.

Жінку і дитину вдалося врятувати, але побачене вразило рятувальників. Жінка знаходилися у човні напідпитку на відстані 4 кілометрів від берега, а 10-річної дівчинки в човні не було. Жінка повідомила, що дитина вистрибнула з човна і поплила до берега самотужки. Дівчинку знайшли рятувальники згодом за кілометр від човна.

Дитина розповіла рятувальникам, що вона злякалася, що човен потоне, і вистрибнула, щоб самотужки доплисти до берега. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.

Дитину та жінку було доставлено на берег. Дитину передано батькам, з ними було проведено роз’яснювальну роботу.

Потім рятувальники знову направилася на пошуки чоловіка на човні, якого відносило у Київське море. Його було знайдено за 10 кілометрів від берега на човні. Він також перебував у стані алкогольного сп’яніння і без будь-яких засобів захисту. Чоловіка було доставлено на берег і передано працівникам поліції.

Нагадаємо, 20 червня поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.

Станом на 22 червня залишалася невідомою доля чоловіка та дитини. Пошуки тривають.