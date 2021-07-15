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    Із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка

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    За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло потопельника було доставлено до берега - Із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло потопельника було доставлено до берега

    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Причину трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці

    У середу, 14 липня, ввечері на річці Дніпро, у затоці Оболонь, неподалік вул. Оболонської Набережної, 18-Б потонула людина. Інформація про трагічний випадок надійшла до рятувальної служби о 20:18. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено відділення водолазно-рятувальної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Обстеживши орієнтовно 800 кв. м акваторії дна річки, рятувальники виявили тіло людини на відстані 20 метрів від берега на глибині 6 метрів.

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло потопельника було піднято на поверхню води та доставлено до берега.

    Як виявилося, це чоловік, 1988 року народження.

    Причину трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

    Головне управління ДСНС у Києві звертається до громадян з проханням не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку на водних об'єктах.

    Як повідомлялося, 5 липня в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

    23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.

    Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.

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    Теги: Київ ДСНС потонули рятувальники річка Дніпро
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    Із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка