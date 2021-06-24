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    Скільки українців потонули у червні: ДСНС озвучила вражаючу цифру

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    У червні на воді загинули 28 дітей - Скільки українців потонули у червні: ДСНС озвучила вражаючу цифру
    У червні на воді загинули 28 дітей
    Фото з відкритих джерел

    Лише упродовж минулої доби потонули 13 людей

    В Україні у червні на воді загинули 126 людей, з них 28 дітей. Як повідомили у ДСНС, лише упродовж минулої доби потонули 13 людей, у тому числі одна дитина.

    Так, 22 червня у с. Баркасово Мукачівського району Закарпатської області 16-річний хлопець потонув у дериваційному каналі. Підліток, не вміючи добре плавати, ходив біля берега і потрапив у кількаметрове заглиблення.

    Фахівці водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили тіло хлопця з води, і передали правоохоронним органам.

    Того ж дня у селі Андріївка Синельниківського району Дніпропетровської області хлопчик потонув у річці Гайчур. Рятувальники знайшли тіло дитини за 15 м від берега.

    Загалом в Україні у червні на воді загинули 126 людей, з них 28 дітей.

    Варто додати, що рятувальники припинили пошуки чоловіка, що потонув із дітьми на Київському морі.

    Також напередодні із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка.

    А на Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега (відео).

    Теги: ДСНС Закарпаття смерть на воді потонули рятувальники
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    Скільки українців потонули у червні: ДСНС озвучила вражаючу цифру