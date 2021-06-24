Скільки українців потонули у червні: ДСНС озвучила вражаючу цифру

У червні на воді загинули 28 дітей

Лише упродовж минулої доби потонули 13 людей

В Україні у червні на воді загинули 126 людей, з них 28 дітей. Як повідомили у ДСНС, лише упродовж минулої доби потонули 13 людей, у тому числі одна дитина.

Так, 22 червня у с. Баркасово Мукачівського району Закарпатської області 16-річний хлопець потонув у дериваційному каналі. Підліток, не вміючи добре плавати, ходив біля берега і потрапив у кількаметрове заглиблення.

Фахівці водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили тіло хлопця з води, і передали правоохоронним органам.

Того ж дня у селі Андріївка Синельниківського району Дніпропетровської області хлопчик потонув у річці Гайчур. Рятувальники знайшли тіло дитини за 15 м від берега.

Загалом в Україні у червні на воді загинули 126 людей, з них 28 дітей.

Варто додати, що рятувальники припинили пошуки чоловіка, що потонув із дітьми на Київському морі.

Також напередодні із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка.

А на Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега (відео).