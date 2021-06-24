Скільки українців потонули у червні: ДСНС озвучила вражаючу цифру
Лише упродовж минулої доби потонули 13 людей
В Україні у червні на воді загинули 126 людей, з них 28 дітей. Як повідомили у ДСНС, лише упродовж минулої доби потонули 13 людей, у тому числі одна дитина.
Так, 22 червня у с. Баркасово Мукачівського району Закарпатської області 16-річний хлопець потонув у дериваційному каналі. Підліток, не вміючи добре плавати, ходив біля берега і потрапив у кількаметрове заглиблення.
Фахівці водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили тіло хлопця з води, і передали правоохоронним органам.
Того ж дня у селі Андріївка Синельниківського району Дніпропетровської області хлопчик потонув у річці Гайчур. Рятувальники знайшли тіло дитини за 15 м від берега.
Загалом в Україні у червні на воді загинули 126 людей, з них 28 дітей.
Варто додати, що рятувальники припинили пошуки чоловіка, що потонув із дітьми на Київському морі.
Також напередодні із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка.
А на Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега (відео).