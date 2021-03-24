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    В столиці вже зайнято 74 % «ковідних» ліжок – Кличко

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    Під апаратами ШВЛ сьогодні у Києві перебуває 49 хворих - В столиці вже зайнято 74 % «ковідних» ліжок – Кличко
    Під апаратами ШВЛ сьогодні у Києві перебуває 49 хворих
    Ілюстративне фото

    Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 4065 хворих на коронавірус

    Близько 74 відсотків ліжок, зарезервованих у столиці для хворих на Covid-19, вже зайняті. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

    «Як бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Зазначу, що сьогодні в лікарнях столиці – найбільша кількість хворих від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4065 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 2703 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3206 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень перебуває 49 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – понад 74 відсотки", – сказав Віталій Кличко.

    Як повідомлялося раніше станом на 19 березня у медичних закладах Києва лікувалось 3453 хворих на коронавірус, в тому числі 32 дитини. У важкому стані перебувало 2433 пацієнтів, отримувало кисневу підтримку – 2852 людини.

    Також стало відомо, що минулої доби у Києві зафіксовано 1300 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – найбільша кількість хворих від початку пандемії. Також минулої доби померло 49 осіб, що є найбільшою добовою смертністю з початку пандемії.

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    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня госпіталь коронавірус
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