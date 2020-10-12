Київ виділив ще 30 млн грн на засоби захисту для медиків



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За виділені кошти для медзакладів закуплять костюми біологічного захисту, бахіли, ізоляційні одноразові медичні халати, маски, медичні рукавички та захисні щитки

Закупівля засобів захисту дозволить зменшити розповсюдження захворюваності серед медичних працівників

Столична влада днями виділила з резервного фонду бюджету міста 30 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків комунальних медзакладів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Ми надалі працюємо і над збільшенням ліжок у медзакладах для лікування хворих на COVID-19, і над забезпеченням лікарень та медиків усім необхідним. Хочу повідомити, що днями місто додатково виділило з резервного фонду столиці майже 30 млн гривень. Це кошти на закупівлю комунальними медзакладами засобів індивідуального захисту, - сказав Кличко. - За виділені кошти для медзакладів закуплять костюми біологічного захисту, бахіли, ізоляційні одноразові медичні халати, маски, медичні рукавички та захисні щитки».

Мер зазначив, що лікарі сьогодні ризикують найбільше, бо перебувають у контакті з хворими пацієнтами. Тому, щоб захистити себе та запобігти передачі інфекції, медики повинні дотримуватись правил інфекційного контролю та використання засобів індивідуального захисту. Закупівля таких засобів, за словами мера, дозволить зменшити розповсюдження захворюваності серед медичних працівників.

Кличко нагадав, що наприкінці березня місто виділило понад 260 млн грн з резервного фонду бюджету столиці на заходи з протидії поширенню коронавірусу. Тоді за ці кошти для лікарень придбали засоби індивідуального захисту, необхідне обладнання та ліки. Окремо місто також виділяє гроші на ремонт систем постачання кисню в лікарнях та закупівлю кисневих концентраторів.

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Нагадаємо, з 12 жовтня Київ знову перейшов до «помаранчевої» карантинної зони.

За минулу добу, 11 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 196 осіб. Це на 306 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 10 жовтня було 502 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 27693 випадки захворювання на Covid-19.