  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Робимо усе, щоб не допустити колапсу»: Кличко провів брифінг щодо ситуації у Києві (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час сьогоднішнього брифінгу Київський міський голова розповів про - «Робимо усе, щоб не допустити колапсу»: Кличко провів брифінг щодо ситуації у Києві (відео)
    Під час сьогоднішнього брифінгу Київський міський голова розповів про

    Київський міський голова поінформував про стан справ у столиці

    Сьогодні, 24 березня, відбувся онлайн-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці.

    Зокрема мер Києва поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

    • яка заповненість лікарень;

    • скільки додаткових ліжок підготувала столиця для хворих на коронавірус;

    • про роботу громадського транспорту під час локдауну;

    • в якому режимі працюватимуть школи з 25 березня;

    • про опалювальний сезон в місті.

    «Ми повинні зробити все, щоб в медичній системі не сталось колапсу. Що таке колапс? Колапс – це коли кількість хворих перевищує можливість надати їм допомогу. Тому міська влада постійно збільшує кількість ліжок для хворих на коронавірус», – сказав Київський міський голова.

    Як повідомлялося раніше, минулої доби у Києві зафіксовано 1300 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – найбільша кількість хворих від початку пандемії.

    Теги: Віталій Кличко Київ влада столиця коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies