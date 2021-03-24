«Робимо усе, щоб не допустити колапсу»: Кличко провів брифінг щодо ситуації у Києві (відео)

Під час сьогоднішнього брифінгу Київський міський голова розповів про

Київський міський голова поінформував про стан справ у столиці

Сьогодні, 24 березня, відбувся онлайн-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці.

Зокрема мер Києва поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

яка заповненість лікарень;

скільки додаткових ліжок підготувала столиця для хворих на коронавірус;

про роботу громадського транспорту під час локдауну;

в якому режимі працюватимуть школи з 25 березня;

про опалювальний сезон в місті.

«Ми повинні зробити все, щоб в медичній системі не сталось колапсу. Що таке колапс? Колапс – це коли кількість хворих перевищує можливість надати їм допомогу. Тому міська влада постійно збільшує кількість ліжок для хворих на коронавірус», – сказав Київський міський голова.

Як повідомлялося раніше, минулої доби у Києві зафіксовано 1300 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – найбільша кількість хворих від початку пандемії.