Кличко: 95% госпіталізованих пацієнтів з Covid-19 потребують кисневої підтримки (відео)

У лікарні №4 наразі 455 хворих на коронавірус та з підозрою на Covid-19

Лікарі повідомляють, що штами вірусу, що поширюються зараз, більш агресивні і мають віддалені наслідки

Мер Києва Віталій Кличко відвідав міську лікарню №4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із Covid-19. Про це Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу. А також показав відео із медзакладу.

«Я відвідав вчора ввечері київську лікарню №4. – Одну з опорних, що лікують хворих на Covid-19. Так я вам скажу і зараз покажу, що відбувається сьогодні в медзакладах. – Скільки швидких привозять пацієнтів. Як працюють лікарі. І як вони оцінюють сьогоднішню ситуацію. Те, наскільки вона змінилася», – сказав Кличко.

На відео шість карет швидкої чекають черги, щоб передати хворих медикам інфекційного відділення міської клінічної лікарні №4. Така ж ситуація, за словами Віталій Кличка, і в інших медзакладах.

У лікарні №4 наразі 455 хворих на коронавірус та з підозрою на Covid-19. Лікарі повідомляють, що штами вірусу, що поширюються зараз, більш агресивні і мають віддалені наслідки. Тобто наслідки для здоров’я, що можуть виявитися з часом, вже після одужання.

Майже 95% пацієнтів медзакладу потребують кисневої підтримки. За добу 17 березня, лікарня використала 3,5 тонни кисню. Раніше такі обсяги кисню заклад використовував за рік.

Головна лікарка київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан звернулася до киян і закликала дотримуватися протиепідемічних заходів і берегти себе та своїх близьких. «На сьогоднішній день в лікарні дуже складна і напружена ситуація. Лікарня фактично заповнена. Майже 95% пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці і з тяжким перебігом хвороби. Дуже мало середньої тяжкості. Медики втомлені і валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян щоб вони ставилися до себе з повагою і берегли себе. Дотримувалися всіх карантинних заходів, одягали маски у громадських місцях, тримали дистанцію. Бережіть себе і своїх близьких! Будьте здорові, будь ласка!» – звернулася до киян Тетяна Мостепан.

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