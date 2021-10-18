В театр на велосипеді. Біля столичних закладів культури з’являться парковки для двоколісних

Заклади культури стануть більш доступними для глядачів, які користуються велосипедами або самокатами

У Києві влада планує створити велопарковки біля закладів культури з метою впровадження більш широкого використання екологічного виду транспорту та активного дозвілля киян. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначив депутат Київської міської ради, перший заступник голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Григорій Маленко, один із кроків до зменшення автомобілецентричності – це окремо відведені місця для велопаркування.

«Сьогодні десятки тисяч мешканців Києва використовують екотранспорт для повсякденних поїздок, але, як ми з’ясували, у столиці невелика кількість велосипедних парковок, тому вирішили створити біля театрів та музеїв місця для паркування. Таким чином заклади культури стануть більш сучасними та доступними для глядачів, які користуються велосипедами або самокатами», – сказав Маленко.

Депутат додав, що велопарковки з'являться біля театру юного глядача на Липках, театру драми та комедії на Лівому березі, музею видатних діячів української культури «Молодий театр», театру ляльок та музею гетьманства.

Як повідомлялося, на кількох столичних вулицях тривають роботи з влаштування велоінфраструктури. Паралельно вдосконалюється вже наявна веломережа. Так, на вул. Рейтарській уперше в Україні для безпеки та зручності велосипедистів встановили гумовий борт для відокремлення велосипедної смуги від зони паркування автотранспорту.

Під час реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі влаштовують паркувальні кишені та двосторонню велосипедну доріжку на ділянці між бульваром Лесі Українки та вул. Хрещатик. Також на вулиці Басейній влаштовують велосипедну доріжку довжиною 1,5 км. Вона проходитиме тротуарною зоною та проїжджою частиною вул. Басейної. Для безпеки та зручності велосипедистів велосмугу відокремлюють пластиковим бортом від зони паркування автомобілів. Водії автомобілів уже зламали встановлений борт. Його доведеться замінити.