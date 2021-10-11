Велосмуги, паркувальні кишені: на Бессарабці велика перебудова (фото)

Водії вже зламали борт, який відокремлює велосмугу від зони паркування автомобілів

Розпочато реалізацію комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі. Наразі там наносять нову розмітку, встановлюють та замінюють дорожні знаки, влаштовують паркувальні кишені та двосторонню велосипедну доріжку на ділянці між бульваром Лесі Українки та вул. Хрещатик. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Бессарабська площа – один із найбільш завантажених транспортних вузлів Києва, який пропускає близько 25 тисяч автомобілів на добу. Завдяки новому підходу та перерозподілу вуличного простору площа із постійно перевантаженого транспортного вузла нарешті перетвориться на більш зручний і комфортний простір усіх учасників руху», – зазначив Густєлєв.

За його словами, на вулиці Басейній уже влаштовують паркувальні кишені та велосипедну доріжку довжиною 1,5 км. Вона проходитиме тротуарною зоною та проїжджою частиною вул. Басейної. Для безпеки та зручності велосипедистів велосмугу відокремлюють пластиковим бортом від зони паркування автомобілів. Водії автомобілів уже зламали встановлений борт. Його доведеться замінити.

Водії автомобілів уже зламали встановлений борт Фото: Віталій Селик

«Ця ділянка, згідно з Концепцією розвитку велосипедної інфраструктури в Києві, є важливою частиною майбутнього магістрального веломаршруту «Лісовий масив–Центр» і поєднає запроєктовану велосипедну інфраструктуру на вул. Хрещатик та низку вулиць столичного Печерська. Також для зручності пішоходів влаштували зручніший пішохідний перехід через Крутий узвіз на Бессарабську площу. Раніше пішоходи мусили переходити чотири смуги руху. Тепер – дві», – додав Густєлєв.

Ідеєю для змін Бессарабської площі стали напрацювання школи-воркшопу «Трансформація Бессарабської площі», що відбулася у 2018 році. Активісти та експерти з транспортного планування запропонували більш зручні варіанти організації простору Бессарабської площі, метою яких є підвищення комфорту руху пішоходів та громадського транспорту.