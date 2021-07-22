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    Вантажівкам заборонено заїжджати на низку вулиць у Києві (список)

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    Дорожники встановили дорожні знаки 3.3. &laquo;Рух вантажних автомобілів заборонено&raquo; - Вантажівкам заборонено заїжджати на низку вулиць у Києві (список)
    Дорожники встановили дорожні знаки 3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено»
    Фото: Центр організації дорожнього руху в Києві

    Заборонено в'їзд вантажівок до мікрорайону Ширма

    Центр організації дорожнього руху в Києві на прохання місцевих мешканців внесли зміни до ОДР в Голосіївському районі, заборонивши в’їзд вантажного транспорту з проспекту Валерія Лобановського, Деміївської та Козацької вулиць до мікрорайону Ширма. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    Тепер на ділянках 11 вулиць заборонено рух вантажних автомобілів, адже через це виникали незручності та небезпечні ситуації на дорогах біля житлових будинків, у приватному секторі.

    Зміни стосуються:

    • вул. Деміївської,
    • вул. Козацької,
    • вул. Криворізької,
    • вул. Римського-Корсакова,
    • вул. Жуковського,
    • вул. Гвардійської,
    • вул. Широкої,
    • вул. Мистецької,
    • вул. Пролетарської,
    • проспекту Валерія Лобановського,
    • провулка Бурмистенка.

    На ділянках цих вулиць встановлені дорожні знаки 3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено».

    «Звертаємо увагу, що в’їзд вантажного транспорту з проспекту Валерія Лобановського, Деміївської та Козацької вулиць до мікрорайону Ширма заборонено. Просимо водіїв дотримуватися правил та керуватися знаками», – закликали в Центрі організації дорожнього руху.

    Нагадаємо, при перевищенні денної температури повітря понад 28 градусів у Київ заборонено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

    Теги: Київ дороги вантажівки транспорт
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    Вантажівкам заборонено заїжджати на низку вулиць у Києві (список)