На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)
Рятувальники ліквідували загорання менш як за пів години
У ніч на середу, 14 липня, на вул. Закревського, 30-А у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажного автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 01:13, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в автомобілі ГАЗ-66, припаркованому на узбіччі проїжджої частини дороги.
О 01:38 загоряння було ліквідовано.
Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття та салон автомобіля.
На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причину пожежі встановлюватиме слідство.
Нагадаємо, 11 липня на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва згоріли три екскаватори JCB.