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    На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)

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    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік вантажівки - На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)
    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік вантажівки
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували загорання менш як за пів години

    У ніч на середу, 14 липня, на вул. Закревського, 30-А у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажного автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 01:13, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в автомобілі ГАЗ-66, припаркованому на узбіччі проїжджої частини дороги.

    О 01:38 загоряння було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття та салон автомобіля.

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    На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)
    На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)
    На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)
    На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)
    На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)
    На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)
    На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину пожежі встановлюватиме слідство.

    Нагадаємо, 11 липня на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва згоріли три екскаватори JCB.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вантажівки рятувальники
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    На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)