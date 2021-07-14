На Троєщині горіла припаркована на узбіччі вантажівка (фото, відео)

Рятувальники ліквідували загорання менш як за пів години

У ніч на середу, 14 липня, на вул. Закревського, 30-А у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажного автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 01:13, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в автомобілі ГАЗ-66, припаркованому на узбіччі проїжджої частини дороги.

О 01:38 загоряння було ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття та салон автомобіля.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, 11 липня на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва згоріли три екскаватори JCB.