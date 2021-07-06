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    Названо причину обвалу шляхопроводу в Києві

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    Названо причину обвалу шляхопроводу в Києві

    Обвал захисного шару бетону й поруччнів спричинено надмірним навантаженням під час удару 1 липня

    Обвал частини шляхопроводу на Берестейській стався внаслідок нещодавньої аварії. Реконструкція споруди розпочнеться найближчим часом. Про це повідомляє пресслужба КП «Київавтошляхміст«.

    Внаслідок обстеження шляхопроводу, з’ясувалося, що обвал захисного шару бетону й поруччнів спричинено надмірним навантаженням під час удару 1 липня, коли у споруду врізалась вантажівка.

    Пресслужба відзначає, що саме аварія спричинила деструкцію бетону в найслабкіших місцях споруди. Попри усе, у 2020 році, шляхопровід було визнано «обмежено працездатним«.

    «У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови«, - пише пресслужба.

    Теги: аварія реконструкція час
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    Названо причину обвалу шляхопроводу в Києві