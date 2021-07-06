Названо причину обвалу шляхопроводу в Києві

Обвал захисного шару бетону й поруччнів спричинено надмірним навантаженням під час удару 1 липня

Обвал частини шляхопроводу на Берестейській стався внаслідок нещодавньої аварії. Реконструкція споруди розпочнеться найближчим часом. Про це повідомляє пресслужба КП «Київавтошляхміст«.

Внаслідок обстеження шляхопроводу, з’ясувалося, що обвал захисного шару бетону й поруччнів спричинено надмірним навантаженням під час удару 1 липня, коли у споруду врізалась вантажівка.

Пресслужба відзначає, що саме аварія спричинила деструкцію бетону в найслабкіших місцях споруди. Попри усе, у 2020 році, шляхопровід було визнано «обмежено працездатним«.

«У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови«, - пише пресслужба.